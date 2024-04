Trei oameni morți, după ce au fost smulși de vântul puternic din apartament Trei oameni au murit in mod șocant in provincia Jiangxi din China, dupa ce au fost smulși, la propriu, de vantul puternic, din apartamentele lor amplasate la mare inalțime. Furtuna violenta a distrus ferestrele și pereții apartamentelor. Toți trei erau din același cartier de pe malul apei din sudul orașului Nanchang și dormeau, in jurul […] The post Trei oameni morți, dupa ce au fost smulși de vantul puternic din apartament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Trei persoane au murit duminica in provincia Jiangxi din China, dupa ce au fost smulse din apartamentele lor amplasate la mare inalțime de vanturile puternice, potrivit presei locale citate de Business Insider.

