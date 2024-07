Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au atacat cu drone doua depozite de combustibil, in noaptea de vineri spre sambata, in regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, aproape de peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Moscova in 2014, au informat sambata autoritatile regionale, citate de EFE, scrie digi24.ro .

- STUDIU: Mersul pe jos, un „mijloc eficient si accesibil” pentru prevenirea durerilor de spate recurente Mersul pe jos, un „mijloc eficient si accesibil” pentru prevenirea durerilor de spate recurente. O modalitate ieftina si usoara de a preveni durerile de spate recurente ar putea fi reprezentata de…

- Vadim Sobeski, adjunctului șefului de Stat Major din regiunea Rostov, estul țarii, a scapat ca prin minune, dupa ce mașina sa a luat foc și apoi a explodat, la Millerovo, informeaza agenția de stat TASS. Comisia de Investigații a deschis un dosar penal in temeiul unui articol de tentativa de omor.Incidentul…

- Blogerii militari ruși au aunțat ca un sistem rusesc Panțir-S1 a fost lovit de un sistem american de rachete cu lansare multipla HIMARS transferat Ucrainei de catre Statele Unite, informeaza Kyiv Post .

- Ucrainenii saluta decizia SUA de a le permite sa foloseasca anumite arme occidentale impotriva unor tinte inamice pe teritoriul Rusiei, dar spera ca vor fi ridicate mai multe restrictii in acest sens pentru a evita un numar si mai mare de victime si de oportunitati pierdute in incercarea de a opri agresiunea…

- Ucrainenii au atacat cu peste 100 de drone instalații militare și baze navale din Crimeea. De asemenea, un alt atac major a vizat o rafinarie din sudul Rusiei, ceea ce a dus la o puternica pana de curent in zona. Ministerul rus al Apararii a transmis ca 102 drone au fost interceptate și distruse. Acesta…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a indemnat duminica pe conationalii sai, cu ocazia Pastelui ortodox, sa se uneasca in rugaciune unii pentru altii si pentru soldati, spunand ca Dumnezeu – care are un „steag ucrainean pe umar” – va face ca viata sa invinga moartea, potrivit Reuters. „Sa ne…

- Ucrainenii fug de razboi! Zeci de barbați au murit incercand sa treaca granita spre Romania pe raul TisaIn jur de 30 de ucraineni au murit incercand sa treaca ilegal granitele Ucrainei si sa evite lupta in razboiul impotriva Rusiei care a inceput in 2022, a declarat purtatorul de cuvant al serviciului…