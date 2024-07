Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile din vara anului 2023 au grabit degradarea cladirii celui mai vechi furnal pastrat in Romania. Cei care ajung aici gasesc monumentul istoric intr-o stare dezolanta, iar degradarea sa risca sa devina ireversibila.

- In ultimele trei zile, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Iancu de Hunedoara” au desfașurat 220 misiuni și intervenții. O pondere semnificativa a misiunilor este reprezentata de acordarea ajutorului medical de urgența, respectiv 158 astfel de solicitari. Cele…

- PSD Argeț: Inconștiența maxima! Prefectul Dragoș Predescu pune in pericol viețile argeșenilor și dezvoltarea județului! Una dintre principalele misiuni ale unui prefect este aceea de a asigura buna funcționare a instituțiilor publice. Iar ca șef al Comandamentului Județean pentru Situații de Urgența,…

- Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta a fost constituit la nivelul ministerului Mediului, ministrul Mircea Fechet afirmand ca ne aflam intr-o situatie dificila din punct de vedere hidro-meteorologic. ”Trebuie sa ramanem vigilenti si sa comunicam foarte bine cu autoritatile din judetele predispuse…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat marți ca ne aflam intr-o situatie dificila din punct de vedere hidrometeorologic și ca trebuie sa ramanem vigilenti, in condițiile Codurilor emise.

- "In accident a fost implicat un autovehicul de mare tonaj, in interior aflandu-se doar soferul. La sosirea echipajelor de interventie a fost gasita o autocisterna rasturnata in afara carosabilului, conducatorul auto fiind evacuat. Autocisterna era incarcata cu circa 21 tone de GPL'', a informat purtatorul…

- In minivacanța de Paște, reprezentanții Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au desfașurat 18 controale la unitați de turism și lacașuri de cult, constatand 28 deficiențe, au informat marți, 7 mai, reprezentanții instituției. Potrivit…

- Ruinele unui oraș vechi de secole au aparut din cauza secetei din nordul Filipinelor. Dupa o perioada prelungita de canicula intensa și ploi puține, nivelul apei din baraj a scazut pentru a scoate la iveala parți ale unei biserici scufundate, pietre funerare și fundațiile structurilor din orașul vechi…