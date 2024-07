Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-germana Victor Cornea/Andre Begemann s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP 250 de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 579.320 de euro, dupa ce i-a invins pe fratii eleni Stefanos si Petros Tsitsipas cu 7-6 (7/3), 3-6, 11-9, informeaza…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, nr. 2 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon fara sa joace, dupa ce adversarul sau, australianul Alex de Minaur, nr. 9 mondial, a declarat forfait cu cateva ore inaintea partidei din sferturile de finala, din cauza unei accidentari,…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, clasat pe locul 3 in ATP și favorit numarul 3 la turneul de la Wimbledon, s-a calificat in optimile de finala dupa o victorie dramatica in cinci seturi impotriva americanului Frances Tiafoe (locul 29 ATP, favorit nr. 29). Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe, meci…

- Municipiul Suceava se regasește in aceste zile pe harta tenisului internațional, fiind gazda European Summer Cups Boys Under 14, o competiție pe echipe, cu 36 de țari participante. Este pentru prima data cand in urbea suceveana se desfașoara un concurs de o asemenea insemnatate. Intrecerea ...

- Tenismenii romani Gabi Adrian Boitan (principalul favorit) si Cezar Cretu (3) au parasit prematur, miercuri, turneul ITF de la Cluj-Napoca, Trofeul Fundatiei Tiriac, gazduit de CS Winners Tennis Club si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, scrie AGERPRES.

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas l-a invins cu emotii sambata pe germanul Jan-Lennard Struff, 6-7 (7/1), 6-4, 6-4 si s-a calificat in turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, conform Agerpres.

- Tenismanul roman Sebastian Gima s-a calificat in semifinalele turneului ITF la Bucuresti, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, dupa ce l-a invins pe Ioan Alexandru Chirita cu 7-5, 7-5, potrivit Agerpres.

- Jucatoarea Irina Begu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF W100 de la Wiesbaden (Germania).Begu a trecut in sferturi de sportiva ucraineana Katarina Zavatska, scor 6-2, 6-2, intr-o ora si 21 de minute.