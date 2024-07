Stiri pe aceeasi tema

- Peste 140.000 de romani iși vor serba sambata ziua onomastica, de sarbatoarea Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul. Dintre aceștia 103.481 sunt barbați și 42.343 sunt femei, conform datelor furnizate de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.Ilie (88.

- Un numar de 495.190 de persoane isi sarbatoresc onomastica sambata, la praznicul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, potrivit datelor furnizate de Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor, scrie AGERPRES.

- Peste 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica, marti, la praznicul Sfintilor Imparati Constantin si Elena. Potrivit datelor furnizate de Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor, cel mai intalnit nume masculin este Constantin – 428.000, urmat de Cosmin – 116.000, Costel – 74.000, Costica…

- Aproape 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica duminica, de sarbatoarea Floriilor. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 1.175.582 sunt femei si 607.889 sunt barbati care poarta acest nume sau derivate ale…

- Aproape 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica duminica, de sarbatoarea Floriilor.Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 1.175.582 sunt femei si 607.889 sunt barbati care poarta acest nume sau derivate ale…

- Crestinii ortodocși si greco-catolici vor celebra duminica Floriile sau intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim. Cu aceasta ocazie, aproape 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, peste 1.175.000 sunt femei,…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai importanti sfinti din Calendarul Crestin Ortodox, este sarbatorit de ortodocși in acest an, marți, pe data de 23 aprilie. Una dintre practicile raspandite in ziua de Sf. Gheorghe este impodobirea casei cu plante, obicei care marcheaza renasterea naturii.…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai importanti sfinti din Calendarul Crestin Ortodox, este sarbatorit de ortodocși in acest an, marți, pe data de 23 aprilie. Una dintre practicile raspandite in ziua de Sf. Gheorghe este impodobirea casei cu plante, obicei care marcheaza renasterea naturii.…