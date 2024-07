Cubanezii continua sa soseasca in Rusia pentru a se alatura forțelor armate care lupta impotriva Ucrainei, in ciuda incercarilor guvernului cubanez de a limita recrutarea, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Rusia recruteaza straini nu doar din Cuba, ci și din alte țari precum Nepal, Somalia și India. Strategia Rusiei pentru a combate penuria de […] The post Straini recrutați de Rusia pentru razboiul din Ucraina: Cubanezi, indieni, nepalezi și somalezi se alatura forțelor rusești appeared first on Puterea.ro .