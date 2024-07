Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marti seara, in conferinta de presa de dupa remiza, 1-1, cu formatia israeliana Maccabi Tel Aviv, din prima prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, ca daca o formatie trebuia sa invinga aceea este cea pe care…

- Veste excelenta, in aceasta seara, pentru dambovițeanul Daniel Popa! Atacantul va fi titular in meciul tur cu Maccabi Tel Aviv, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, care se va disputa la București, pe Arena Naționala, de la ora 20.30. Antrenorul cipriot Elias Charalambous va miza pe fostul jucator…

- Antrenorul echipei de fotbal Maccabi Tel Aviv, Zarko Lazetic, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti inaintea primei manse cu FCSB, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, ca formatia sa va incerca sa castige, subliniind ca adversare are in componenta cativa jucatori…

- Zarko Lazetic (42 de ani), tehnicianul lui Maccabi Tel Aviv, a susținut conferința de presa premergatoare duelului cu FCSB, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Turul are loc maine, 23 iulie, de la 20:30, pe Stadionul Steaua. Lazetic a vorbit in termeni laudativi despre FCSB, pe care a numit-o…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marti seara, in conferinta de presa de dupa victoria cu Virtus AC, scor 4-0, ca este bucuros de faptul ca formatia sa a marcat multe goluri si s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. „Azi am aratat un fotbal bun,…

- FCSB o intalnește pe Virtus, din San Marino, de la 22:00, in primul tur al Ligii Campionilor. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Duelul din preliminariile Ligii Campionilor va avea loc pe stadionul „San Marino”, din Serravalle. Partida…

- Maccabi Tel Aviv iși aduce antrenor de top inaintea „dublei” cu FCSB din turul 2 al Ligii Campionilor. Israelienii anunța venirea lui Zarko Lazetic (42 de ani), tehnicianul celor de la Backa Topola, locul 3 din campionatul Serbiei in sezonul recent incheiat. FCSB va juca cu Maccabi Tel Aviv in turul…

- PSG a ratat din nou cel mai important obiectiv al sezonului, campioana Franței oprindu-se in semifinalele Ligii Campionilor dupa „dubla” cu Borussia Dortmund, incheiata 0-2 la „general“ . Antrenorul gruparii din Hexagon, Luis Enrique, a incercat sa gaseasca explicații pentru eliminarea echipei sale.…