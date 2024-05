VIDEO. Imagini apocaliptice cu o tornadă care distruge o clădire în 10 secunde O tornada a distrus o cladire din Lincoln, Nebraska. Doar in 10 secunde, Imaginile au fost inregistrate de camera de bord a unei mașini aflate in parcare. Vantul sufla cu peste 250 de kilometri pe ora. Bucați din cladire au fost risipite peste tot. Numai o minune a facut ca toți cei aflați in interior […] The post VIDEO. Imagini apocaliptice cu o tornada care distruge o cladire in 10 secunde appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

