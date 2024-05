Video. Cel puțin 10 morți după o explozie într-un restaurant din Beirut Cel puțin 10 persoane au murit intr-un incendiu provocat de explozia unei butelii de gaz intr-un restaurant din capitala Libanului, Beirut, au informat ministrul de Interne si serviciul de pompieri. ????????????BREAKING: #LEBANON #BEIRUT LEBANON EXPLOSION AT A RESTAURANT IN BEIRUT DUE TO GAS LEAK At least 8 people died, several injured. #Explosion pic.twitter.com/LMaEDMDsge — Sir […] The post Video. Cel puțin 10 morți dupa o explozie intr-un restaurant din Beirut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

