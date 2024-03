Stiri pe aceeasi tema

- Maria Zakharova, omul de incredere a lui Putin, a postat un text lung pe Telegram in care a atacat Romania si UE. Folosind referinte istorice vagi a incercat sa prezinte o versiune in care Rusia este cea care are bani de primit, informeaza Mediafax. „Rusia a transferat deja rezerve semnificative de…

- Maria Zakharova, omul de incredere a lui Putin, a postat un text lung pe Telegram in care a atacat Romania si UE. Folosind referinte istorice vagi a incercat sa prezinte o versiune in care Rusia este cea care are bani de primit, informeaza Mediafax. „Rusia a transferat deja rezerve semnificative de…

- Rusia folosește un agent sarb pentru a se infiltra in instituțiile UE și pentru a raspandi puncte de vedere pro-Kremlin despre invazia sa in Ucraina, potrivit unui document al serviciilor de informații occidentale. Serbian Novica Antic “agent of influence” worked closely with Russia’s security agency,…

- David Petraeus, fost director al CIA și comandant al trupelor americane, a avertizat ca Moldova ar putea fi urmatoarea ținta a lui Putin. El a afirmat la CNN ca daca Rusia va infrange Ucraina, Putin nu se va opri la ea, potrivit Rador Radio Romania. „Fara nici o indoiala, el nu se va opri in […] The…

- Ministrul german al Apararii Boris Pistorius avertizeaza intr-un interviu acordat cotidianului Der Tagesspiegel ca statele membre ale Uniunii Europene (UE) este necesar sa se pregateasca in vederea unui razboi cu Rusia si si-a exprimat ingrijorarea fata de o extindere a Razboiului din Ucraina. Fostul…

- Mai multe blocuri din Rusia au fost atacate cu drone ucrainene.In urma atacului, zeci de apartamente, au fost serios avariate. Is everything going according to plan?" the Russians threw a tantrum after the drone attack on Voronezh, and Putin got it Residents of the aggressor country of Russia, which…

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…