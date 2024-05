Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea oualor roșii de Paște va avea loc in acest an pe 7 mai, la Sita Buzaului. Evenimentul a ajuns la a 29-a ediție, iar in anii trecuți a fost organizat la caminele culturale din Bradet, Floroaia Mare și Intorsura Buzaului. In jur de 15 participanți, meșteri populari și localnici, iși vor prezenta…

- Trupa de Teatru „TUESDAY” va fi prezenta pe scena Casei de Cultura din Intorsura Buzaului dar și pe scena Caminului Cultural din Sita Buzaului, cu spectacolul „TOC TOC TERAPIE PRIN RAS”. „Casa de Cultura a Orașului Intorsura Buzaului impreuna cu Primaria Orașului Intorsura Buzaului și Trupa de Teatru…

- PNL si USR au incheiat o alianta locala pentru alegerile din 9 iunie a.c, urmand sa se prezinte cu o lista comuna de candidati pentru Primaria si Consiliul Local din orasul Intorsura Buzaului. Presedintele PNL Covasna, Olimpiu Floroian, a declarat ca mizeaza pe notorietatea primarului USR Raul Urda,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 23 august a.c. avea in evidența un numar de 162 locuri de munca vacante, in localitațile Sfantu Gheorghe, Covasna și Chichiș Persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca au șansa de a ocupa unul dintre…

- Autoritatile locale din orasul Intorsura Buzaului au solicitat sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI) pentru finalizarea imensei case de cultura din localitate, a carei constructie a inceput in urma cu peste trei decenii, dar care a fost abandonata din lipsa de fonduri. Primarul orasului…

- Operatorul Regional Gospodarie Comunala SA va derula și in acest an o serie de lucrari in zona orașului Intorsura Buzaului: rețelele de apa și canalizare sunt in curs de extindere, a fost preluata exploatarea rețelelor din mai multe localitați și sunt in curs de pregatire investițiile in cadrul proiectului…

- Peste 300 de persoane și-au anunțat participarea la cea de a X-a ediție a Balului Costumului Popular care va avea loc sambata, 24 februarie a.c., la Caminulul Cultural din localitatea Sita Buzaului. Intrat deja in tradiție, evenimentul organizat de Primaria și Consiliul local, impreuna cu Caminul cultural…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe și Casa de Cultura „Konya Adam” organizeaza cea de-a 31-a ediție a Zilelor Sfantu Gheorghe, in cadrul careia in perioada 26-28 aprilie are loc unul dintre cele mai mari targuri din regiune. Toți meșteșugarii, artizanii și artiștii populari care doresc sa participe…