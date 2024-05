Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat o racheta balistica in cursul zilei de sambata asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, intr-un atac care a ucis un barbat si a provocat pagube unei infrastructuri civile, potrivit Fortelor de aparare din sudul tarii, citate de agentia de presa Unian si Kanal24, relateaza Agerpres.

- Atac puternic cu drone al armatei ruse in regiunile Mikolaiv si Odesa: Sunt mai multe victime, infrastructura electrica a fost lovitaArmata rusa a atacat in cursul noptii regiunile Mikolaiv si Odesa, existand victime si pagube la instalatiile energetice. In Mikolaiv sunt peste 10 raniti, iar in Odesa…

- Seful Administratiei Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat ca, in timpul atacului masiv lansat de rusi vineri dimineata, in centrul regional, au fost inregistrate 12 explozii. Cateva persoane au fost ranite, șapte cladiri rezidentiale au fost distruse, iar alte cateva zeci au fost…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost cel mai probabil direct vizat de o racheta balistica Iskander in timpul atacului de miercuri de la Odesa. Un purtator de cuvant al armatei ucrainene a confirmat joi ca Odesa a fost atacata cu rachete „cel mai probabil balistice”, informeaza Odessa Journal.

- UPDATE 23:00 - Salvatorii ucraineni au incheiat cautarile dupa atacul cu drona din Odesa. Bilantul final: 12 mortiSalvatorii ucraineni au finalizat duminica interventia dupa atacul cu drona asupra unei cladiri de apartamente din orasul Odesa, gasind inca patru cadavre, ceea ce face ca bilantul sa ajunga…

- Trei persoane au fost ucise dupa ce o drona a rușilor a lovit o zona comerciala din portul ucrainean Odesa la Marea Neagra, au anunțat armata ucraineana și guvernatorul regional Oleh Kiper, potrivit Sky News.

- O analiza preliminara a dus la concluzia ca Rusia a lovit saptamana trecuta Kievul cu racheta hipersonica Zircon, aceasta fiind prima utilizare a acesteia in razboiul de aproape doi ani, ceea ce reprezinta o noua provocare pentru apararea aeriana a Ucrainei, a declarat luni seful unui institut de cercetare…

- Sistemul de aparare antiaeriana al Ucrainei a distrus 14 din cele 17 drone lansate de Rusia duminica noaptea si o racheta de croaziera Kh-59, a anuntat luni dimineata armata ucraineana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.