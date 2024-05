Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au sustinut marti acordul politic din decembrie anul trecut privind reglementarea inteligentei artificiale (AI), iar noua legislatie va intra in vigoare luna viitoare, transmite Reuters.

- Țarile membre ale Uniunii Europene și-au dat luni aprobarea finala pentru legea care va obliga producatorii de camioane și autobuze sa reduca dramatic emisiile de carbon ale autovehiculelor lor, masura ce va trebui implementata pana in 2040, relateaza Reuters.

- Conform Moscovei, conflictul din Ucraina ar putea fi incheiat in doar doua saptamani daca Occidentul ar inceta sa livreze echipamente militare catre Kiev. Aceasta reprezinta o reluare a afirmațiilor facute saptamana trecuta de catre șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, conform…

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marti prima legislatie europeana menita sa combata violentele la adresa femeilor, un text ce exclude insa violul, in lipsa unui acord asupra unei definitii comune, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord pentru prelungirea importurilor agricole din Ucraina fara taxe vamale pentru inca un an. Compromisul vine in conditiile in care fermierii din UE au protestat impotriva importurilor de alimente din Ucraina, tara devastata de razboi. Ambasadorii…