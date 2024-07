Jocurile Olimpice de la Paris au debutat inca de miercuri dupa-amiaza, cu primele evenimente ale sporturilor de echipa. Ceremonia de deschidere a celei mai importante competiții sportive a lumii a avut loc vineri seara, in timp ce primele medalii se vor acorda de sambata, cand are loc și startul oficial al Olimpiadei. Jocurile Olimpice de la Paris programeaza sambata intreceri la nu mai putin de 24 de discipline sportive, urmand sa fie acordate si primele medalii, la ciclism, inot, judo, rugby in VII, sarituri in apa, scrima si tir sportiv (13 seturi de medalii), scrie Eurosport. Cele mai așteptate…