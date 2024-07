Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat noi focare de pesta micilor rumegatoare (PMR) in probele prelevate de la oi din localitatile Stejarul si Babadag din judetul Tulcea, a anuntat vineri seara Autoritatea Nationala Sanitara Vete

- Peste 8.000 de oi și capre din doua localitațile tulcene au fost afectate de noi focare de pesta micilor rumegatoare Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat noi focare de pesta micilor rumegatoare (PMR) in probele prelevate de la oi din localitatile Stejarul si Babadag din judetul…

- Potrivit unui comunicat al Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA), animalele de la care au fost recoltate probele provin din sapte exploatatii comerciale de tip A si patru gospodarii ale populatiei din localitatile Stejarul si Babadag, aflate in apropierea focarelor deja confirmate sau…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Cluj anunța confirmarea primului focar de pesta a micilor rumegatoare (PPR) din Romania. Boala a fost identificata intr-un centru de colectare din localitatea Baia, județul Tulcea, care gazduiește un efectiv de peste 49.000 de ovine.…

- Focar de pesta micilor rumegatoare depistat la o ferma comerciala din Romania. DSVSA Alba: Ce masuri trebuia sa ia fermierii și operatorii economici din Alba pentru a preveni raspandirea bolii Focar de pesta micilor rumegatoare depistat la o ferma comerciala din Romania. DSVSA Alba: Ce masuri trebuia…

- In urma confirmarii focarelor de pesta a micilor rumegatoare (PMR) in județele Tulcea și Constanța, ANSVSA a anunțat ca exporturile de ovine in țari terțe nu vor fi oprite. Autoritatea subliniaza necesitatea colaborarii stranse intre autoritați și agenții economici pentru respectarea reglementarilor

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat prezența virusului pestei micilor rumegatoare (PMR) in probele prelevate de la oile dintr-o ferma comerciala, cu un efectiv de 49.091 de oi, din localitatea Baia, județul Tulcea. Primele cazuri de imbolnavire au aparut in data de 11.07.2024,…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala IDSA a confirmat prezenta virusului pestei micilor rumegatoare PMR in probele prelevate de la oile dintr o ferma comerciala, cu un efectiv de 49.091 de oi, din localitatea Baia, judetul Tulcea, potrivit unei informari din partea Autoritatii Nationale Sanitara…