Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat, astazi, ca se asteapta la o „confruntare” cu omologii sai din UE la Bruxelles, ca urmare a criticilor aduse recentului turneu al premierului ungar, Viktor Orban, la Moscova si Beijing. Șeful diplomatiei de la Budapesta a atribuit aceste critici…

- Miniștrii de Finanțe ai UE au atenționat, marți, Ungaria, ca ajutorul pentru Ucraina trebuie sa ramana o prioritate, in timpul președinției sale Ungaria și-a infuriat partenerii din UE, dupa ce premierul Viktor Orban l-a vizitat pe Vladimir Putin in Rusia, luna aceasta. Bruxelles-ul a ripostat deja…

- Premierul Ungariei Viktor Orban, a carui tara detine presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, a sosit marti dimineata la Kiev pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, citat de MTI. Potrivit oficialului,…

- Foto – Hepta Bruxelles-ul iși ține respirația in timp ce Budapesta preia președinția rotativa a Consiliului. In ciuda istoricului prim-ministrului Viktor Orban ca provocator-șef al UE, diplomații au lucrat intens pentru a sublinia ca Budapesta dorește sa aiba o perioada normala, de succes, in timpul…

- Bruxelles-ul iși ține respirația in timp ce Budapesta preia președinția rotativa a Consiliului. In ciuda istoricului prim-ministrului Viktor Orban ca provocator-șef al UE, diplomații au lucrat intens pentru a sublinia ca Budapesta dorește sa aiba o perioa

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia presedintia UE la 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta. Va fi Viktor…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat marti ca este „optimist cu prudenta” ca Ungaria va renunta la opozitia fata de numirea sa in fruntea NATO, dupa discutiile cu premierul ungar, Viktor Orban, transmite AFP. Rutte este in mare parte cotat pentru a-l inlocui pe norvegianul Jens Stoltenberg in functia…

- Mark Rutte, premierul Olandei, a declarat marti, 18 iunie, ca este „prudent optimist” ca va depasi opozitia Ungariei in ceea ce priveste candidatura sa la sefia NATO , dupa ce a discutat cu premierul Viktor Orban .El a avut dificultati in a-l convinge pe Orban si inca se confrunta cu concurenta singurului…