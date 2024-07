Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va beneficia de finanțare nerambursabila in valoare de 10,5 milioane de dolari, acordata de Banca Mondiala, informeaza legislativul intr-un comunicat publicat pe 25 iulie, conform stiripesurse.md.

- Nunta de 600 de milioane de dolari a fiului celui mai bogat om din Asia a avut loc, teoretic, intre 12 și 14 iulie, in India. Insa festivitațile prilejuite de fericitul eveniment au inceput cu cate luni inainte...

- Magnații ruși au primit dividende de miliarde de dolari, deoarece companiile lor au reluat sau au majorat plațile, pe fondul reducerii incertitudinii economice legate de razboiul declanșat de Kremlin in Ucraina.

- Republica Ceha a trimis Ucrainei arme, tehnologie si munitii in valoare totala de 6,75 miliarde de coroane (288 milioane de dolari) de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in februarie 2022.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski multumeste lui ”Joe Biden, Congresului american si poporului american” dupa ce Statele unite au anuntat vineri seara trimiterea de armament in valoare de 275 de milioane de dolari, pentru a ”ajuta Ucraina sa respinga ofensiva Rusiei in apropiere de Harkov”.

- Forbes a publicat lista cu cele mai valoroase cluburi de fotbal din lume in 2024, iar Inter Miami e pe locul 17, cu o valoare de 1,03 miliarde de dolari. In 2018, David Beckham investea 25 de milioane de dolari in Inter Miami. Șase ani mai tarziu, franciza americana valoare peste un miliard. Clubul…

- La fel ca si alte companii media, Disney a incercat sa se adapteze migratiei consumatorilor de la televiziunea prin cablu la streaming si a promis Wall Street ca operatiunea sa de streaming va deveni profitabila pana in septembrie. Divizia a pierdut bani de cand Disney+ a debutat in 2019, intr-un impuls…

- Dubaiul continua construcția unui nou terminal de pasageri la Aeroportul Internațional Al Maktoum, in așteptarea unei creșteri semnificative a numarului de vizitatori, dupa ce a oprit proiectul timp de ani de zile.