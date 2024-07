Stiri pe aceeasi tema

- Primul semn care indica ca ți se va face rau din cauza caldurii este senzația de sete intensa. Acesta este un semnal clar ca organismul nostru are nevoie de apa pentru a se racori și a menține echilibrul hidro-electrolitic. Daca nu bem suficient lichid, putem intra in stare de deshidratare, care se…

- Uraganul Beryl, care a lovit luni in Texas, dupa ce a facut ravagii in Caraibe, a fost supraalimentat de temperaturile ridicate, la un nivel „absolut nebunesc” al oceanelor, care ar putea alimenta noi furtuni violente in lunile urmatoare, au avertizat oamenii de știința, scrie The Guardian.

- Valea Morții din California, SUA, a atins luni, 8 iulie 2024, o temperatura uimitoare de 55 de grade Celsius, depașind cu mult recordul pentru aceasta data și aducand regiunea cu un pas mai aproape de recordul mondial all-time.

- O vacanța de vis pentru o familie din Romania s-a transformat intr-o tragedie sfașietoare in provincia Alanya, cand Constantin Butnarescu, in varsta de 32 de ani, a fost pierdut intr-un accident grav de mașina. Impreuna cu soția sa, Alina, in varsta de 29 de ani, și fiica lor de 4 ani, cei trei se aflau…

- Conform informațiilor oferite de NASA , Deșertul Lut ar fi cel mai fierbinte loc din lume, cu o temperatura de suprafața inregistrata de 80,8 °C in anul 2021.Deșertul Lut se afla in sud-estul Iranului și, in ciuda condițiilor extreme de ariditate, a atras atenția oamenilor de știința din intreaga lume…

- Romelu Lukaku (31 de ani) este de departe cel mai ghinionist jucator de la Euro 2024. In meciul cu Romania de la Koln, atacantul lui AS Roma a inscris in minutul 64, insa reușita sa a fost anulata din cauza unui ofsaid la limita. Naționala Romaniei a tremurat in repriza a doua de la Koln cu Belgia.…

- Un american in varsta de 55 de ani a fost gasit mort pe insula Mathraki din Grecia, a anuntat luni politia elena. Este al treilea turist decedat intr-un interval de o saptamana din cauza caldurii.

- Sase oameni au murit din cauza caldurii in timpul pelerinajului Hajj spre Mecca, in contextul avertizarilor facute de oficiali sauditi conform carora temperaturile ar putea ajunge, in timpul adunarii anuale, la 48 de grade Celsius (118 grade Fahrenheit), scrie CNN, citata de News.ro. Toti cei sase care…