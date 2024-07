Ce spune Volodimir Zelenski despre participarea Ucrainei la Jocurile Olimpice de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Participarea sportivei Annaliese Dragan la Jocurile Olimpice de la Paris reprezinta in opinia presedintei FRGR, Irina Deleanu, o revigorare a scolii romanesti de gimnastica ritmica, in contextul in care precedenta calificare olimpica a fost a Anei Luiza Filiorianu, in 2016, la Rio de Janeiro.„Aceasta…

- Calaretul Andrew Hoy, in varsta de 65 de ani, nu a fost retinut, joi, in echipa Australiei pentru Jocurile Olimpice de la Paris, care ar fi fost a noua sa Olimpiada, dar triplul campion olimpic pe echipe a promis sa nu se opreasca aici, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Intr-o perioada in care lumea sportului interzice participarea sportivilor ruși din cauza razboiului Moscovei impotriva Ucrainei, Comitetul Olimpic Internațional (IOC) se confrunta cu o problema majora: prezența unor membri ruși de rang inalt in randurile sale. Aceasta este o situație care ridica semne…

- Loredana Toma a obținut biletul pentru Paris 2024, dupa ce s-a clasat pe locul 4 in ierarhia mondiala feminina de haltere, in limitele categoriei 71 kg. Multipla campioana europeana si mondiala, Loredana este cea mai bine clasata halterofila din Europa. Participarea la Jocurile Olimpice este implinirea…

- Ucraina va trimite o echipa de sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 din acest an. Anunțul a fost facut la Kiev de ministrul Sportului, Matviy Bidnyi. Ucrainienii se vor prezenta la competiția suprema in pofida razboiului actual cu Rusia, potrivit Mediafax.

- Ciclistul Richard Carapaz, campionul olimpic in proba de sosea, a acuzat, luni, Federatia ecuadoriana de specialitate (FEC) ca vrea sa-l impiedice sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris din aceasta vara, pentru a acorda singurul loc de care dispune tara pentru acest eveniment lui Jhonatan Narvaez,…

- Ucraina a anuntat ca isi va trimite sportivii la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, in pofida continuarii razboiului cu Rusia, a anuntat ministrul Sporturilor, Matvei Bidnii, la Kiev, conform DPA.

- Ciclistul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceunick) si-a anuntat miercuri participarea la Turul Frantei inainte de Jocurile Olimpice de la Paris, unde va concura insa doar in probele de sosea, renuntand la cele de mountain bike, scrie AFP, potrivit Agerpres.