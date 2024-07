E oficial! Ne pot legitima în magazine și restaurante! Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri legea care introduce obligativitatea verificarii documentelor de identitate la achiziționarea produselor din tutun și alcool, cu scopul de a reduce consumul acestora de catre persoanele sub 18 ani. „Pentru a verifica implinirea varstei de 18 ani a celor care solicita vanzarea sau servirea bauturilor alcoolice, bauturilor energizante și a […] The post E oficial! Ne pot legitima in magazine și restaurante! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

