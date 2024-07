Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Elena Lasconi, a declarat luni, 22 iulie, ca presedintele Klaus Iohannis s-a indepartat de oameni, iar dupa ce „se mandrea ca a scos PSD de la guvernare”, in al doilea mandat „a bagat PSD-ul la guvernare”.„Mie mi se pare ca s-a indepartat foarte mult de romani. Concediile astea, lipsa,…

- Intr-o postare pe Truth Social, reteaua de socializare dezvoltata de Donald Trump, fostul presedinte american a precizat ca Biden nu era potrivit sa candideze la presedintie, relateaza The Guardian."Joe Biden nu era potrivit pentru a candida la președinție, și cu siguranța nu este potrivit pentru a…

- Presedintele american Joe Biden ramane in mod „categoric" in cursa electorala pentru un nou mandat la Casa Alba, a declarat vineri sefa de campanie a presedintelui democrat, in ciuda indoielilor tot mai mari cu privire la capacitatea sa fizica si mintala de a-si asuma inca un mandat prezidential.

- Tot mai mulți democrați de top pun presiune pe Joe Biden pentru a se retrage din cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, fiind ingrijorați ca acesta nu-l va putea invinge pe Donald Trump, relateaza presa americana, citata de agenția Reuters, noteaza Agerpres.ABC News a relatat ca liderul democratilor…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a evitat vineri sa se pronunte daca actualul presedinte al SUA, Joe Biden, este apt sa conduca statul aliat cu cea mai mare putere nucleara si respectiv sa candideze pentru un nou mandat, afirmand ca daca ar inc

- Presedintele american Joe Biden nu ia in considerare "absolut deloc" retragerea candidaturii pentru un al doilea mandat, a declarat miercuri purtatoarea sa de cuvant, in timp ce se inmultesc intrebarile cu privire la acuitatea sa mentala dupa o performanta dezastruoasa in timpul dezbaterii cu Donald…

- Joe Biden a postat un videoclip pe social media, inainte de dezbaterea prezidențiala CNN, prin care il portretizeaza pe rivalul sau, Donald Trump, ca fiind "nepotrivit" pentru funcția de președinte al SUA

- Unii membri ai Partidului Democrat din SUA sugereaza ca, la congresul partidului de la Chicago din august 2024, președintele american Joe Biden iși va anunța decizia de a nu participa la viitoarele alegeri. Dupa cum scrie Der Spiegel, Biden va propune sa o nominalizeze in schimb pe soția fostului șef…