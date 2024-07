Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat ca aderarea Ucrainei la NATO ar insemna o declaratie de razboi impotriva Moscovei. El a subliniat ca doar „prudenta” din partea aliantei nord-atlantice ar putea impiedica distrugerea planetei, relateaza Kyiv Independent.

- In lunile care au urmat invadarii Ucrainei si sanctiunilor occidentale, Rusia a adunat "o flota din umbra" pentru a transporta titeiul sau in intreaga lume. Acum, sporesc dovezile care arata ca Moscova a inceput sa faca la fel pentru gazele naturale lichefiate (GNL), transmite Bloomberg, relateaza Agerpres.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le cere aliatilor Ucrainei sa ridice interdictiile impuse Kievului de a efectua atacuri pe teritoriului Rusiei cu armament din Occident. ”A venit timpul ca aliatii sa reflecteze la posibilitatea de a ridica anumite restrictii pe care le-au impus utilizarii…

- Ucraina așteapta cu nerabdare sosirea primelor avioane F-16 Fighting Falcon de la aliații din Occident, in speranța ca noile ajutoare militare vor echilibra balanța puterii in estul țarii, acolo unde se dau lupte grele atat in regiunea Donbas, cat și la granița cu Rusia din Harkov. In timp ce avioanele…

- Razboi in Ucraina, ziua 807. Numeroase blindate rusești au atacat vineri granița din nord-estul Ucrainei. De asemenea, regiunea ucraineana Harkov a fost puternic bombardata. Ucrainenii au respins atacurile și au trimis in zona intariri, deoarece cred ca r

- Ungaria a anunțat vineri, prin vocea ministrului sau de externe Peter Szijjarto, o „lupta lunga” impotriva planurilor NATO de a spori ajutorul pentru Ucraina in fața invaziei ruse.Potrivit lui Peter Szijjarto, citat de MTI, preluata de Agerpres, Ungaria nu va participa la planurile NATO de a-și spori…

- Cele mai mari banci occidentale care continua sa opereze in Rusia au platit 800 de milioane de euro sub forma de taxe la bugetul țarii in 2023, adica de patru ori mai mult decat inainte de invazia totala a Moscovei in Ucraina, potrivit Financial Times (FT), preluat de Kyiv Independent.

- Rusia a revendicat preluarea controlului asupra micii localitati Bogdanivka, in estul Ucrainei. Mica localitate, cu 100 de locuitori inainte de razboi, se afla la mai putin de 10 km de Ceasiv Iar, oras strategic si tinta a fortelor ruse dupa cucerirea Bahmutului. Ceasiv Iar este situat la mai putin…