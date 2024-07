Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-germana Victor Cornea/Andre Begemann s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP 250 de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 579.320 de euro, dupa ce i-a invins pe fratii eleni Stefanos si Petros Tsitsipas cu 7-6 (7/3), 3-6, 11-9, informeaza…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, nr. 2 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon fara sa joace, dupa ce adversarul sau, australianul Alex de Minaur, nr. 9 mondial, a declarat forfait cu cateva ore inaintea partidei din sferturile de finala, din cauza unei accidentari,…

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig (1), Karola Patricia Bejenaru (a doua favorita) si Elena Ruxandra Bertea s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Galati, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si organizat de clubul X-tennis, informeaza AGERPRES.

- Municipiul Suceava se regasește in aceste zile pe harta tenisului internațional, fiind gazda European Summer Cups Boys Under 14, o competiție pe echipe, cu 36 de țari participante. Este pentru prima data cand in urbea suceveana se desfașoara un concurs de o asemenea insemnatate. Intrecerea ...

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Maria Tig, principala favorita, si Georgia Andreea Craciun (7), s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza AGERPRES.

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig, principala favorita, Oana Gavrila si Oana Simion s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza…

- Jucatoarele romane de tenis Georgia Andreea Craciun si Maia Ilinca Burcescu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza AGERPRES.

- Patricia Maria Tig, principala favorita, si Bianca Elena Barbulescu se vor infrunta in finala turneului ITF de la Focsani, dotat cu Trofeul ''Ion Tiriac'' si cu premii totale de 15.000 de dolari. potrivit Agerpres.