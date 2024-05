Sorin a plecat la muncă în Spania și după 15 ani are spanioli care lucrează pentru el. „Suntem mai buni şi mai deştepţi şi mai inteligenţi” Sorin face parte din miile de capșunari romani care, la inceputul anilor 2000, au plecat in Spania, pentru un trai mai bun și un salariu mai bun. Acum nu mai lucreaza pentru spanioli, ci spaniolii lucreaza pentru el. Spania, luata cu asalt de romani dupa 1989 Plantațiile din Spania au reprezentat o atracție pentru romanii care, acasa, nu mai aveau unde munci, nu mai aveau bani și nu mai aveau nici un viitor. Spania a fost una din primele țari, alaturi de Italia , unde romanii au plecat chiar dupa 1989 in cautarea unui trai mai bun. Pentru majoritatea, plecau pe un teritoriu necunoscut și tot majoritatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

