Scăpați de coropișnițele din grădina cu mălai și bere! (FOTO, VIDEO) METODA NATURISTA… Cea mai inteligența metoda de combatere a coropișnițelor este cu… malai și zahar. Putem spune ca aceasta capcana dulce ucide daunatorii prin „indopare”. Coropișnițele iubesc acest amestec pe care il consuma cu pofta, insa le provoaca daune mari in organism. Malaiul provoaca umflarea stomacului insectelor, fenomen care duce la moartea coropișnițelor. Deși nu […] Articolul Scapați de coropișnițele din gradina cu malai și bere! (FOTO, VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REMEDII INEDITE … Bicarbonatul de sodiu este „leacul” absolut pentru legumele din gradina! Pur si simplu adaugati-l in apa din stropitoare si udati gradina! Astfel ca, bicarbonatul de sodiu este mult mai mult decat ingredientul secret al mamelor pentru prajitura de ciocolata, ci ingrasamantul care produce…

- CONSIDERENTE… Antropologia creștina afirma faptul ca omul a fost zidit dupa chipul lui Dumnezeu și este menit sa ajunga la asemanarea cu El. Omul nu a fost creat desavarșit, ci pașește spre desavarșire. Putem spune, cu alte cuvinte, ca firea omului iși gasește temeiul in Dumnezeu și ca la inceput era…

- SFATURI BUNE…In timpul postului, crestinii renunta la consumul de carne, peste, produse lactate, dar si oua. Produsele de origine animala sunt interzise in post, de aceea teoretic ar trebui ca in aceasta perioada sa mai scapam de cateva kilograme in plus, in niciun caz sa ne ingrasam. Insa nu este asa.…

- UTILE… Suntem deja trecuti de jumatatea lunii martie, temperaturile sunt tot mai blande, astfel ca este timpul perfect pentru a planta. Urmeaza cateva indicatii in programul de insamantare, pentru ca, dupa cum bine stiti, fiecare planta are perioada sa optima ce trebuie respectata cand insamantati.…

- Un tanar de 19 ani din Braila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru proxenetism, informeaza vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Conform sursei citate, tanarul a fost retinut joi de la Serviciul de Investigatii Criminale, el fiind acuzat ca a determinat o femeie,…

- DESPRE SUFLET… Un eveniment de suflet a avut loc ieri, la Husi, la Biserica „Sfantul Dumitru”, mai exact in sala Centrului Pastoral-Social al bisericii. Peste 30 de copii, de la Scoala „Ion Creanga” au participat, impreuna cu profesorul lor Religie, la o activitate sustinuta de preotul Marin Tudorica,…