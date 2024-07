Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (locul 2 ATP, 37 de ani) și Rafael Nadal (locul 161 ATP, 38 de ani) pot oferi un nou clasic al tenisului in turul al doilea de la Jocurile Olimpice. Pentru ca acest lucru sa se intample, Nokak Djokovic trebuie sa il elimine in primul tur pe australianul Matthew Ebden (36 de ani), iar…

- Peste o suta de sportivi romani au ajuns deja in satul olimpic de la Paris pentru a participa la Jocurile Olimpice din acest an. Vineri, 26 iulie, vor avea loc ceremoniile de deschidere. Jumatate din delegația Romaniei este formata din echipajele de canotaj și de kaiac-canoe, unde sportivii noștri au…

- Celine Dion canta la Jocurile Olimpice de la Paris? Cu doar doua zile inainte de startul Jocurilor Olimpice, Parisul este gazda pentru una dintre cele mai mari artiste ale tuturor timpurilor: Celine Dion! Celebra cantareața se afla in capitala franceza, iar presa intetnaționala scrie ca va urca pe scena…

- Jocurile Olimpice de la Paris, care vor debuta peste doua saptamani, au stabilit deja un nou record in privinta numarului de bilete vandute, fara sa fie luate in calcul si Jocurile Paralimpice, au anuntat organizatorii francezi, citati de AFP. Pana in prezent, pentru JO 2024 s-au vandut 8,6 milioane…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, informeaza Agerpres.Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore, intre doi…

- Acest sezon estival este dedicat Jocurilor Olimpice de la Paris. In cadrul ediției din acest an a evenimentului vor concura peste 10.000 de sportivi din toate colțurile lumii. Este pentru a treia oara cand capitala Franței gazduiește competiția. Haideți sa aflam impreuna cand incep Jocurile Olimpice…

- Parisul va gazdui Jocurile Olimpice dupa o pauza de 100 de ani. In acest an, la JO vor participa cel puțin 13 sportivi din partea Republicii Moldova, care s-au calificat deja. Cu acest prilej, Comitetul Național Olimpic și Sportiv a organizat o conferința de presa, in cadrul careia au fost prezentați…

- Pentru cei mai avuți dintre spectatorii care vor dori sa traiasca experiența olimpica in lux și opulența, agențiile franceze de turism se intrec in oferte excentrice, cu prețuri pe masura. Parisul așteapta in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august) sa fie copleșit cu turiști. Peste…