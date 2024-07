Stiri pe aceeasi tema

- O NOUA INCERCARE… Consiliul Local Vaslui va aproba in ședința ordinara din aceasta saptamana documentația tehnico-economica a proiectului “Parcare cu plata str. Ștefan cel Mare”, investiție care se ridica la peste 3,3 milioane lei cu TVA. Prin acest proiect, municipalitatea propune organizarea parcarii…

- MODIFICARI…Comisia Circulație din cadrul Primariei Vaslui a decis montarea de noi stalpi pentru separarea benzilor de circulatie, fiecare avand straturi de banda reflectorizanta. Astfel, șoferii care circula pe strada Hușului, de la intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare pana la intersecție cu strada…

- FESTIVAL… Timp de trei zile Vasluiul va deveni capitala Moldovei Medievale. Domnițe, prinți, targoveți din zona Brasovului, turci, polonezi sau tatari vor fi vazuți pe strazile municipiului, in incercarea organizatorilor (Muzeul Județean Vaslui) de a readuce parfumul medieval de alta data in orașul…

- INTERVENȚIE… Pompierii barladeni, alaturi de Punctul de Lucru Murgeni intervin cu trei autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la vegetația uscata, lastarișul, maracinișul din localitatea Copaceana, comuna Falciu. La intervenție,…

- Este doliul in invațamantul vasluian: profesoara Brandușa Dobrița a incetat din viața la varsta de 68 ani. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare” Vaslui, unitate de invațamant la care a predat peste 30 de ani: “In sufletele noastre astazi cerul s-a intunecat…

- NERVI… Mandatul 2024-2028 se anunța unul de foc in Consiliul Local Vaslui, avand in vedere ca niciun partid politic nu a reușit sa obțina numarul necesar de voturi pentru a avea majoritate. Cuțitele au inceput sa se ascuta inca de pe acum, cu toate ca viitorii aleși locali iși vor prelua mandatele abia…

- DECIZIE… Judecatoria Vaslui a hotarat sa mențina masura controlului judiciar in dosarul viceprimariței de la Codaești, Lenuța Damian, acuzata ca și-a falsificat diploma de studii. Profesoara de Limba și literatura romana la Liceul “Ștefan cel Mare” Codaești, aceasta este acuzata de savarșirea infracțiunilor…

- RISC… Un autoturism a luat foc in timp ce se deplasa pe un drum național de pe raza comunei Ștefan cel Mare, insa, din fericire, cele doua persoane, aflate in vehicul in acel moment, au reușit sa se autoevacueze la timp. Focul declanșat s-a manifestat cu violența, astfel ca mașina s-a facut scrum in…