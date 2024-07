Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, liderii liberali din județ s-au intrunit pentru a decide asupra viitorului organizației județene. O parte a partidului dorește capul lui Ionel Bogdan și instalarea unui alt președinte. Prima informație din cadrul biroului județean vine din partea deputatului Bota. „Dragi colegi, Va anunț ca…

- Opt persoane au fost ranite, dintre care trei sunt in stare critica, dupa un accident produs intre doua camioane și un autoturism, in județul Mureș. Accidentul a avut loc joi seara in localitatea Ciba, comuna Craciunești. Primele informații arata ca in accident au fost implicate doua camioane și un…

- 4.000 de ordine de protectie provizorii au fost emise de politisti in primele patru luni din acest an, iar mai mult de 1.600 au fost transformate in ordine de protectie in instanta. De la inceputul lui 2024 si pana la finalul lunii trecute, au fost mai bine de 38.000 de interventii la cazuri de violenta…

- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș. Din primele informații, sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Petriș. Din…

- Un accident rutier a avut loc in comuna Șerbești pe DN24, intre un autoturism și 2 motociclete, urmat de incendierea autoturismului. Evenimentul s-a soldat cu 3 victime (din datele inițiale). Din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași o autospeciala de intervenție și a fost direcționat și elicopterul…

- Aventura nefericita a unei tinere din Seini: Dispariția misterioasa a bicicletei La data de 02 mai a.c., Poliția orașului Seini a fost sesizata cu privire la furtul unei biciclete. Primele verificari efectuate au relevat faptul ca o tanara și-ar fi lasat bicicleta neasigurata cu sistem antifurt, la…