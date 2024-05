Stiri pe aceeasi tema

- „Oricat de tensionata ar fi situația, este timpul sa ne pregatim urgent, pentru ca s-ar putea sa se inrautațeasca mult mai mult”, scrie jurnalista Frida Ghitis intr-un articol de opinie publicat de CNN, in care analizeaza evenimentele din ultima perioada, de la investirea lui Vladimir Putin pentru un…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat ca, pentru prima data, forțele armate ucrainene au suficiente obuze de artilerie. El a anunțat acest lucru vineri, 17 mai, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii, scrie cotidianul rusesc Kommersant.Potrivit acestuia, acum nici o brigada nu se plange…

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- "Sa ne rugam unii pentru altii. Cand ne apropiem cu totii unii de altii, nu mai suntem straini unii de ceilalti", afirma Zelenski imbracat intr-o camasa traditionala ucraineana- visivanka- si pantalonii sai de tip militar intr-o inregistrare video postata pe aplicatia de mesagerie Telegram, potrivit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adresat comunitații internaționale un nou apel sa se grabeasca și sa ofere mai multe sisteme de aparare antiaeriana, sa inceapa discuții oficiale pentru ca țara sa sa intre in Uniunea Europeana și sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza Reuters.„Inca…

- Razboi in Ucraina, ziua 752. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept "absolut josnic" atacul Rusiei asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin 20 de morti si peste 70 de raniti.

- Sambata, 24 februarie 2024, se implinesc doi ani de cand președintele rus Vladimir Putin anunța ca incepe o „operațiune speciala militara” in Ucraina, țara condusa de Volodimir Zelenski. Bombardamentele asupra Ucrainei au inceput in dimineața zilei de 24 februarie 2022, dupa ce Vladimir Putin a anunțat…

- Rusia a declarat ca a preluat controlul deplin asupra orașului Avdiivka din estul Ucrainei, cel mai mare caștig de la capturarea Bahmut in mai anul trecut, dupa o retragere a trupelor ucrainene. Forțele ucrainene s-au retras din orașul din regiunea industriala Donbas pentru a evita incercuirea, a declarat…