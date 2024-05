ISTORIE LOCALĂ INFORMAȚIA DE DUMINICĂ: Bătaie de 1 Mai 1946

Pe 1 Mai 1946, un incident grav a avut loc la Satu Mare, unde profesorii și elevi de la LIceul Mihai Eminescu au fost bătuți de un grup de săteni din Dara, membri ai partidelor din FND.