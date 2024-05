Stiri pe aceeasi tema

- Mohammad Murad este candidatul AUR pentru conducerea Consiliului Judetean Constanta. Pe 15 mai, alaturi de candidatul la Primaria Constanta, Ovidiu Cupsa, si a lansat programul de administratie locala, eveniment la care a participat si George Simion, liderul formatiunii politice.Candidatul AUR doreste…

- "Peste tot sunt generali. Nu pot sa spun ca m-am intalnit cu prea mulți generali, dar sunt și in AUR generali care au și dreptul, pentru ca fiecare om vine cu experiența in partid. Nu putem spune ca tuturor generalilor nu le bate inima romanește. Coldea este un fenomen, nu este un general, care, din…

- Omul de afaceri Mohammad Murad este candidatul AUR la sefia Consiliului Judetean Constanta. Vine cu o viziune fresh din zona turismului, antreprenor de renume, doreste sa vina cu o politica altfel, unde cetateanul primeaza. "Eu sunt un simplu soldat al partidului. Orice decizie trebuie luata de sus.…

- Omul de afaceri Mohammad Murad a anunțat ca vrea sa devina președintele Consiliului Județean Constanța, din partea partidului AUR. El nu este la prima experiența politica. A candidat la Primaria Mangalia independent in 2020, iar in 2022 a ajuns in ALDE, pe care ajunsese sa-l conduca impreuna cu Varujan…

- Primaria Mangalia a initiat procedura de delegare a gestiunii, prin achizitie publica de servicii, a activitatilor de sortare, tratare mecano biologica, compostare si depozitare a deseurilor municipale din UAT Municipiul Mangalia.Valoare estimata a contractului este de 11.983.309.02 lei, respectiv 2.396.661,8…

- Maine, 27 martie 2024, de la ora 10:00, Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara. Sedinta se va desfasura in format fizic, in sala "Remus Opreanu". Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi este Proiect de hotarare nr. 64 din 18.03.2024 privind aprobarea proiectului "Modernizarea…

- Candidatul pentru Primaria Constanța a facut o declarație halucinanta in cadrul unui videoclip publicat pe Facebook, afirmand ca cei care au depresiei nu au luat „destula bataie cand erau mici”. Alianta pentru Unirea Romanilor și-a anunțat și candidatul la sefia Consiliului Judetean Constanta.

- Joi, pe 29 februarie 2024, de la ora 16.30, este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Constanta, ce sa va tine in format fizic, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta. Consilierii locali vor avea de votat mai multe proiecte ce fac parte din ordinea de zi.…