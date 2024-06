Consilierul șantajist de la Negrești și fiii acestuia, puși în libertate DECIZIE… Dupa decizia de inlocuire a masurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar in cazul consilierului șantajist de la Negrești, iata ca judecatorilor li se face mila și de cei doi fii ai sai. Astfel, dupa o luna in care unul a stat in arest preventiv și celalalt inchis in casa, magistrații le ofera […] Articolul Consilierul șantajist de la Negrești și fiii acestuia, puși in libertate apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

