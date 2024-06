Stiri pe aceeasi tema

- Publicitate electorala | Voicu Vușcan: Facem lucrurile cu cap! Investim in infrastructura sportiva pentru copii Voicu Vușcan: Facem lucrurile cu cap! Investim in infrastructura sportiva pentru copii Nu exista performanța sportiva fara o buna baza de selecție, iar asta nu poate exista fara o infrastructura…

- Starea de sanatate a lui Florin Piersic este intr-o „evolutie buna”, dar actorul in varsta de 88 de ani va mai ramane internat la Spitalul Foisor in urma operației la genunchi, a declarat luni, 13 mai, directorul medical al Institutului Matei Bals, Adrian Marinescu, care l-a vizitat pe Piersic la spital,…

- Un nou sondaj de opinie realizat de compania iData, arata ca marea majoritate a respondenților cred ca in Republica Moldova lucrurile merg intr-o direcție greșita. Cel puțin așa au raspuns 48,8% din respondenți. Totodata, 35,8% spun ca totuși lucrurile merg intr-o direcție corecta, pe cind 15,4% au…

- Horoscopul zilei de 25 aprilie 2024. Balanțele primesc vești buneHoroscopul zilei de 25 aprilie 2024 spune ca nativii din zodia Balanței primesc vești bune. Astrele arata o schimbare in viața acestor nativi. Lucrurile incep sa se aranjeze și sa capete mai mult sens pentru ele. Este o perioada de…

- Cand Uranus este implicat, suntem de obicei treziți la realitate, in bine sau in rau, de ceea ce ar putea parea a fi evenimente șocante, dar in realitate, ele sunt consecința naturala a ceva care nu ne mai slujește. Unii pot percepe un Uranus „adormit” și o incetinire a progresului in timpul fazei sale…

- Dr. Iulia Tincu, medic primar gastroenterologie pediatrica la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bucuresti, a vorbit despre efectul nociv al fast-foodului, dar si despre lipsa alimentelor sanatoase in viata de zi cu zi a adolescentilor. Toate acestea cauzeaza obezitatea. „Viata moderna…

- Fundasul Andrei Burca a afirmat, dupa partida amicala cu Irlanda de Nord, incheiata cu scorul de 1-1, vineri seara, pe Arena Nationala, ca selectionata Romaniei are foarte mult de muncit pana la startul EURO 2024 din Germania. „Suntem suparati ca nu am reusit sa castigam. A fost un test benefic, pentru…

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru sunt unul dintre cuplurile frumoase ale vedetelor din Romania. Mulți ar spune ca nu au nicio problema, dar adevarul este altul.Acum doi ani, cei doi au devenit soț și soție, iar casnicia lor a fost zguduita de scene de gelozie. Alex Militaru, soțul frumoasei Carmen,…