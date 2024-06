Stiri pe aceeasi tema

- „Voi face o referire cu privire la exploatarea de gaze naturale la Marea Neagra, implicit proiectul Neptun Deep. Noi exploatam deja gazele naturale la Marea Neagra, stim foarte bine ca avem proiectul BSOG la mica adancime, Neptun Deep, cum ii spunem si numele, urmeaza sa aduca la suprafata gaze naturale…

- Presedinta Georgiei, Salome Zurabisvili, care s-a opus prin veto legii criticate a “influentei straine”, i-a cerut sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa vina la Tbilisi pentru a “scoate definitiv Caucazul (…) de sub influenta rusa”, noteaza AFP, conform AGERPRRES. “Sa vina!”, a cerut ea,…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a apreciat vineri ca Rusia reprezinta o „amenintare existentiala” pentru Europa, deoarece, daca va avea succes, presedintele rus, Vladimir Putin, nu se va opri in Ucraina, informeaza EFE, citata de Agerpres.

- In timp ce rușii de rand se lupta sa obțina vize sau permise de ședere in Europa, manageri de top instariți de la intreprinderile de stat rusești continua sa obțina fara prea mare efort pașapoarte malteze, asigurandu-și astfel cetațenia Uniunii Europene.

- Președintele ucrainean a avertizat ca, fara un ajutor urgent din partea SUA, armata sa nu va mai reuși sa țina piept ofensivei ruse. Intr-un interviu acordat CBS, filmat in aer liber, printre ruine, el atrae atenția ca Putin nu se va opri la Ucraina, ci va viza, in opinia sa, Kazahstanul, apoi statele…

- In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…