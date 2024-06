Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lovit din nou Ucraina sambata seara cu atacuri masive cu drone, transmite dpa. Potrivit fortelor aeriene ucrainene, zonele afectate au inclus Kievul, regiunea Vinita din sud-vestul capitalei, regiunea de frontiera din nord-estul Ucrainei Sumi, regiunea centrala Cerkasi, orasul Nikolaiev din…

- Orașul-port Sevastopol din Crimeea ocupata a fost atacat pentru a treia noapte la rand, au informat autoritațile de ocupație. Zeci de drone aeriene și navale au vizat Sevastopolul și Balaklava, alt oras din apropiere, a susținut Mihail Razvojaiev, oficial instalat de rusi la Sevastopol. Resturile unei…

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat drone asupra a doua rafinarii de petrol și a unui aerodrom militar din regiunea Krasnodar din Rusia in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa din forțele de securitate și aparare pentru Kyiv Independent.

- O alerta de lovituri cu rachete a fost declanșata in aproape toata Ucraina in noaptea de vineri spre sambata. In Harkov au avut loc atacuri in zona unui complex medical in care se aflau sute de pacienți și cadre medicale, au transmis autoritațile locale, adaugand ca o persoana a fost ranita și mai multe…

- Infrastructuri energetice au luat foc miercuri in regiunea rusa Smolensk, la circa 400 de km de frontiera cu Ucraina, dupa atacuri cu drone, a anuntat guvernatorul regional Vasili Anohin, informeaza AFP. "Regiunea noastra este din nou vizata de atacuri ucrainene cu drone", a scris guvernatorul pe Telegram.

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov. Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov, potrivit unei postari de pe Telegram, relateaza Ukrinform. „In noaptea de 16 martie 2024, Forțele…