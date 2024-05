Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii rus a anuntat miercuri ca fortele sale aeriene au distrus 10 rachete cu raza lunga de actiune de tip ATACMS lansate de armata ucraineana in cursul noptii asupra peninsulei ucrainene Crimeea, relateaza Reuters.

- Ministerul Apararii din Rusia susține ca fortele sale de aparare aeriana au doborat patru rachete cu raza lunga de actiune produse in SUA deasupra Peninsulei Crimeea, arme cunoscute sub numele de Sisteme de rachete tactice ale armatei (ATACMS) pe care Washingtonul le-a trimis in Ucraina in ultimele…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (n.r. – aflata din 2014 sub ocupatie rusa), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus, informeaza…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (aflata sub ocupatie rusa - n.r.), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus, informeaza dpa.

- Razboi in Ucraina, ziua 798. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Ucraina are nevoie de "o accelerare semnificativa" a livrarilor de armament de la partenerii sai pentru a le permite trupelor sale sa faca fata trupelor rusesti.

- Rusia a anuntat, marti, ca sistemele sale de aparare aeriana au doborat sase rachete ATACMS (Army Tactical Missile Systems) produse in SUA si lansate de Ucraina in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in declaratii difuzate sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu mijloace cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters. Cel mai dur avertisment de pana acum…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.