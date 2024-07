Stiri pe aceeasi tema

- Atacul nocturn cu drone rusești a avariat instalatii electrice in centrul si vestul Ucrainei, determinand noi intreruperi ale alimentarii cu energie electrica. ”Inamicul a atins instalatiile electrice din centrul tarii și au fost impuse restrictii de alimentare”, a anuntat miercuri Ministerul ucrainean…

- Potrivit unor surse, Ucraina a atacat cu drone un aerodrom militar din regiunea rusa Osetia de Nord, in Caucazul rus, fiind o operațiune speciala a GUR. Este primul atac cu drone ce a vizat Osetia de Nord, situata la circa 1.500 de km de frontiera ucraineana, de la declansarea invaziei ruse.

- Rusia a acuzat sambata Kievul ca a atacat cu bombe ghidate franceze Hammer si cu rachete anti-radar americane HARM regiunea rusa Belgorod, de la granita cu Ucraina, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Un atac cu drone rusești intrerupe alimentarea cu energie electrica a unor parți din regiunea ucraineana Sumi. Peste 400.000 de oameni au ramas fara energie electrica. Atacul cu drone a intrerupt alimentarea cu energie electrica a peste 400.000 de consumatori din unele parți ale regiunii ucrainene Sumi,…

- O alerta de lovituri cu rachete a fost declanșata in aproape toata Ucraina in noaptea de vineri spre sambata. In Harkov au avut loc atacuri in zona unui complex medical in care se aflau sute de pacienți și cadre medicale, au transmis autoritațile locale, adaugand ca o persoana a fost ranita și mai multe…

- Rachetele rusesti au avariat, miercuri dimineata, mai multe cladiri și au ranit sase persoane in orașul Harkov, a declarat guvernatorul Oleh Sinehubov pe Telegram. Atacul a avariat trei cladiri rezidentiale, doua de birouri, trei cladiri nerezidentiale si o conducta de gaz din cartierul central al orasului,…

- Atacurile cu drone ale Rusiei s-au concentrat asupra orasului Harkov. Fortele aeriene au raportat ca toate cele 10 drone lansate asupra regiunii Harkov au fost interceptate. Atacul a vizat infrastructura critica din oras, aflat la circa 40 km de granita rusa.STIRIPESURSE.

- Razboi in Ucraina, ziua 776. Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei ucraineano-poloneze sunt in prezent blocate, a declarat Volo