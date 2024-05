Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat in noaptea de sambata spre duminica atacuri masive cu drone asupra Ucrainei. Potrivit fortelor aeriene ucrainene, zonele afectate au inclus Kievul, regiunile Vinita, Sumi, Cerkasi, orașul Nikolaiev din sudul tarii si oras-port Odesa de la Marea Neagra. Explozii au fost auzite…

- Infrastructuri energetice au luat foc miercuri in regiunea rusa Smolensk, la circa 400 de km de frontiera cu Ucraina, dupa atacuri cu drone, a anuntat guvernatorul regional Vasili Anohin, informeaza AFP. "Regiunea noastra este din nou vizata de atacuri ucrainene cu drone", a scris guvernatorul pe Telegram.

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete ghidate. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk, a transmis pe Telegram ca 12 drone au fost doborate deasupra regiunii Nikolaiev și doua deasupra regiunii…

- Reprezentanții militari polonezi au acuzat chiar ca una dintre rachetele rusești a patruns in apropierea regiunii Lublin, și a ramas acolo aproximativ un minut. Intre timp, Kievul a fost zguduit de mai multe explozii dupa ce Rusia a lansat un val de atacuri aeriene. De altfel, toata Ucraina a fost plasata…

- Ucraina anunta ca a doborat 17 dintre cele 22 de drone si sapte rachete lansate de Rusia in noaptea de duminica spre luni. Au fost bombardamente intene in regiunea Sumi (nord-est), situata la frontiera, relateaza News.ro.

- Rusia a atacat in noaptea de marți spre miercuri regiunea ucraineana Sumi. In urma loviturilor cu drone, o cladire de apartamente a fost distrusa parțial. Potrivit autoritaților locale, in ultima zi au avut loc sute de explozii in regiune in urma atacurilor. Miercuri dimineața, presa rusa și cea ucraineana…

- Armata a precizat intr-un comunicat ca 10 drone Shahed au fost doborate deasupra portului Odesa de la Marea Neagra. „Un alt atac masiv cu drone pe timp de noapte al rusilor in regiunea Odesa. Activitatea de lupta a durat o ora si jumatate”, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. „Unitatile…

- Duminica, in regiunea Odesa din sudul Ucrainei va fi zi de doliu in memoria victimelor atacului rusesc cu drone asupra unui bloc de locuinte din orasul-port la Marea Neagra, Odesa. Cele mai recente date centralizate de autoritatile ucrainene indica opt morti, toti civili. Intre cei ucisi se numara si…