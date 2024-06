Accident rutier pe bulevradul 1 Decembrie 1918 din Constanta. O motocicleta inmatriculata in Ucraina, implicata (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta s-a produs luni dupa-amiaza pe strada Transilvaniei din municipiului Buzau. Conform IPJ Buzau, traficul rutier se desfașoara dirijat, dupa ce in zona a avut loc o coliziune intre un autoturism și o motocicleta: Trafic dirijat…

- Astazi dimineata, la intrarea in municipiul Constanta, dinspre Valu lui Traian, traficul rutier este blocat. La intersectia de la sensul giratoriu, in dreptul statiei de benzina de la Lukoil, unui TIR i a cazut containerul. Traficul este blocat in acest moment in zona incidentului.Revenim cu detalii,…

- In cursul zilei de astazi a avut loc un accident rutier la ieșire din localitatea Deușu, județul Cluj, in urma caruia un motociclist a fost ranit și transportat la spital. Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit, luni, 15 aprilie, la un accident rutier petrecut pe DJ 109C, la ieșire din localitatea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc pe bulevardul 1 Mai in apropierea Garii CFR. Potriuvit martorilor un autoturism Dacia Spring a fost avariat in urma evenimentului rutier. Citeste si: Soferita beata, implicata…

- Un accident rutier a avut loc astazi la intrare in municipiul Constanta dinspre Lazu. Din primele informatii un motociclist si un autoturism au fost implicate. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile in care s a petrecut accidentul. Traficul este ingreunat in zona din…

- Astazi 1 aprilie 2024, semafoarele de la intersectia bulevardelor Alexandru Lapusneanu cu IG Duca nu functioneaza. Pentru a se debloca circulatia la fata locului se afla un echipaj de politie. Politistii dirijeaza circulatia pana la remedierea problemei. Traficul este ingreunat in special pe bulevardele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A, intre localitatile Mihail Kogalniceanu si Ovidiu, judetul Constanta, s a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…