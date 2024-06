Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in exercițiu al comunei Balaușeri, Varga Andras Adorjan (UDMR), a fost reales in funcție la alegerile locale din 9 iunie. Varga Andras Adorjan a caștigat cel de-al doilea mandat de primar cu un scor electoral de 78,15% (1.427 de voturi), devansandu-și astfel unicul contracandidat, pe Dorin…

- Biroul Electoral de Circumscripție Targu Mureș a afișat miercuri, 12 iunie, rezultatele finale ale alegerilor locale din 9 iunie, informeaza www.agerpres.ro. Potrivit Agerpres, in Consiliul Local Targu Mures, UDMR a obtinut 10 mandate, cu 25.249 de voturi (41,35%), PSD a obtinut sase mandate cu 13.189…

- Actualul primar al comunei Aluniș, Kristof Jozsef, membru UDMR, a fost reales in funcția de primar, dupa 12 ani de munca in folosul cetațenilor din localitate. „Cu siguranța nu aș minți daca aș spune ca duminica a fost o zi grea. Am fost 5 candidați, iar asta ne-a dat emoții tuturor. Tocmai acest numar…

- UDMR (35,41%), PSD (24,26%), PNL (20,82%) si AUR (8,41%) vor forma Consiliul Judetean Mures, conform datelor partiale publicate de la 564 de sectii de votare din totalul de 571 din judet. Potrivit datelor partiale publicate, UDMR a obtinut 81.524 de voturi, PSD a primit 55.865 de voturi, PNL – 47.935…

- Intervievat in ziua un care și-a lansat candidatura pentru Primaria Baia Mare, Mircea Dolha a raspuns cu amabilitate tuturor intrebarilor adresate de jurnaliștii prezenți la eveniment. Inconjurat de susținatorii sai, fostul deputat și viceprimar al orașului a spus foarte clar ca propria candidatura…

- Intr-un gest care a starnit indignare in comunitatea locala, Primarul Vasile Sacuiu din PSD a fost acuzat ca sacrifica interesele comunitații in favoarea obținerii de voturi. Scandalul a izbucnit dupa ce s-a descoperit ca aproximativ 800 de ore de munca in folosul comunitații au fost „transformate”…

- Asociația Caritas Alba Iulia este o organizație neguvernamentala, inființata in anul 1990 de Arhiepiscopia Romano-Catolica din Alba Iulia, care are misiunea de a promova activitatea caritativa și dreptatea sociala, oferind o paleta variata de servicii sociale integrate pentru toate categoriile de varsta.…

- Sambata, 6 aprilie, in cea de-a 13-a etapa a Ligii a IV-a Clasic, ACS Sporting Gornești va juca impotriva formației AS Baile Sarate Ideciu de Jos, in timp ce, ACS Scanteia Craciunești va juca cu AS Arieșul Hadareni. Totodata, ASF Pogaceaua va intalni echipa ACS Forța Sanpaul. Duminica, 7 aprilie, in…