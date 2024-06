Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a dat asigurari marti ca nu va exista "nicio victorie militara" a Rusiei si "nicio pace dictata" de presedintele rus Vladimir Putin in razboiul sau impotriva Ucrainei, la o conferinta internationala la Berlin, in prezenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni seara la Berlin, unde se va intalni cu cancelarul german Olaf Scholz si va participa la o conferinta privind reconstructia tarii sale, a anuntat el pe X, transmite AFP.STIRIPESURSE.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, spune ca Europa are nevoie de o colaborare militara mai stransa si ca este in favoarea capacitatii armelor nucleare franceze de descurajare, asa cum a sugerat presedintele Emmanuel Macron, pentru a raspunde la ceea ce liderul de la Berlin a numit „imperialismul brutal”…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat vineri, la Berlin, relatarile potrivit carora Chișinaul negociaza un acord de securitate cu Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia agenția de presa EFE, preluata de Agerpres.Maia Sandu a reamintit ca Republica Moldova beneficiaza deja de o misiune…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca ucrainenii care au permis de sedere si loc de munca in Germania pot ramane in tara, chiar daca Ucraina incearca sa recruteze cetateni care locuiesc in strainatate pentru a-și apara țara in razboiul declanșat de Rusia.

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat marti discutii despre o „pace dreapta” in Ucraina cu presedintele chinez Xi Jinping, in cadrul unei intalniri la Beijing, unde l-a primit in finalul unei vizite de trei zile in China, primul partener comercial al Germaniei, informeaza AFP, relatat de News.ro.