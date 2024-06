Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și liderul ucrainean Volodimir Zelenski au semnat un acord bilateral de securitate. Documentul dintre Statele Unite ale Americii și Ucraina a fost semnat joi, 13 iunie 2024, in cadrul intalnirii Grupului celor 7 (G7). Intalnirea are loc in Italia.

- Volodimir Zelenski confirma pe X ca este vorba despre rachete cu raza lunga de actiune ”de care avem multa nevoie”, obuze de artilerie, armament antitanc, dar si ”alte arme”, fara sa precizeze despre ce armament este vorba. I am grateful to Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, as well as the…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a sosit marti dimineata la Kiev pentru o vizita surpriza care ar trebui sa-i linisteasca pe ucraineni cu privire la sprijinul continuu al Statelor Unite si a promite un flux de arme intr-un moment in care Rusia desfasoara o ofensiva in regiunea Harkov (nord-est),…