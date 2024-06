Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a implinit ieri varsta de 78 de ani. Acesta este primul fost președinte american condamnat - in cadrul procesului Stormy Daniels - și spune ca exista un punct in care „vrei doar sa te prefaci ca ziua nu exista”. Varsta sa inaintata este un motiv de indoiala pentru americanii care urmeaza…

- Campania presedintelui american Joe Biden pentru alegerile din noiembrie, la care acesta spera sa obtina un nou mandat, a ramas pentru prima data in luna aprilie in urma echipei rivale a lui Donald Trump la capitolul strangerii de fonduri, a consemnat Reuters.

- Campania electorala din Statele Unite devine tot mai tensionata, pe masura ce se apropie momentul alegerilor prezidențiale. Donald Trump nu inceteaza din a-l jigni pe Joe Biden, insa nici actualul președinte nu se lasa mai prejos.

- Campanie electorala „murdara” in SUA. S-au scos armele „grele”. Donald Trump l-a numit din nou pe Joe Biden drept un „escroc”, sambata, in Texas, in fata unor sustinatori a armelor. Iar Biden l-a catalogat pe rivalul sau republican drept „dezechilibrat”, in Georgia, unde face campanie in randul alegatorilor…

- Fostul președinte republican al SUA Donald Trump a strans peste 50 de milioane de dolari pentru campania sa in timpul unui eveniment organizat sambata, 6 aprilie, in care l-a provocat inca o data la o dezbatere pe actualul lider democrat american Joe Biden, scrie Politico .

- „ Imi suspend campania”: Donald Trump a creat luni o surpriza trimitand acest mesaj sustinatorilor sai, o gluma de 1 aprilie, care avea de fapt scopul de a strange noi fonduri pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale din noiembrie, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro. Fostul presedinte republican,…

