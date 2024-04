Stiri pe aceeasi tema

- OPEC anticipeaza o utilizare solida a combustibililor in lunile de vara si si-a mentinut previziunile sale de crestere relativ puternica a cererii globale de petrol in 2024, evidentiind un decalaj neobisnuit de mare intre previziunile privind puterea cererii de petrol. Rusia și Arabia Saudita, liderii…

- Romania a cheltuit anul trecut doar 1,6% din PIB pentru Aparare, mult sub ținta NATO de 2,5%, se arata in ultimul raport oficial al NATO. Lipsa de finanțare pune in pericol modernizarea armatei. Totodata, nivelul cheltuielilor plaseaza Romania sub media NATO de 2,54% din PIB și sub pragul minim de 2%…

- ”In lumea reala, strategia actuala de tranzitie esueaza in mod vizibil pe majoritatea fronturilor, deoarece se ciocneste de cinci realitati dure”, a spus Nasser in timpul unui interviu la conferinta CERAWeek by S&P Global din Houston, Texas. El a aratat ca ”este nevoie urgenta de o resetare a strategiei…

- In luna februarie a acestui an, AIE a estimat ca cererea va creste cu 1,22 milioane de barili pe zi (bpd) in 2024, in timp ce in raportul sau din februarie OPEC se astepta la 2,25 milioane de barili pe zi. Diferenta este de aproximativ 1% din cererea mondiala. ”AIE are o perceptie foarte puternica ca…

- Cererea globala de petrol va creste cu 1,9 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, conform unei previziuni a companiei de cercetare energetica Wood Mackenzie, o prognoza apropiata de cea a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru 2024, transmite Reuters. In observatiile impartasite…

- In observatiile impartasite cu delegatii la un briefing al Wood Mac de miercuri, in timpul conferintei Energy Institute de la Londra, vicepresedintele companiei pentru cercetarea petrolului, Alan Gelder, a anticipat, ca majoritatea celorlalti analisti, ca cea mai mare parte a acestei cresteri va veni…

- La licitația pentru furnizarea de energie pentru RAJA Constanța s-a dat o lupta in doi: Oancea de la Tinmar și Tudose de la Getica 95 Com. Cea mai noua lovitura data de Tinmar Energy, compania lui Augustin Oancea, este caștigarea contractului de 99,1 milioane de lei pentru furnizare de energie electrica…

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) si-a imbunatatit din nou estimarile privind cresterea cererii de petrol in 2024, desi proiectiile sale raman mai scazute decat asteptarile OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol), si a apreciat ca piata este bine aprovizionata in urma cresterii productiei…