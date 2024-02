Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza licitatie publica, in data de 04.03.2024, ora 14.00.Obiectul licitatiei: inchirierea unor spatii comerciale din Piata Agroalimentara Tuzla, apartinand domeniului public, situata pe str. Costinesti…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica anul trecut au insumat 13,65 milioane persoane, in crestere cu 10,5% fata de anul 2022, 84,6% fiind sosiri ale turistilor romani, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica, transmite Agerpres. Innoptarile inregistrate…

- ”Veolia Romania Solutii Integrate (VRSI), companie membra a Veolia Romania si furnizor de servicii de exploatare, intretinere si management a sistemelor de apa, canalizare si energie termica, si Orasul Otopeni au semnat, in data de 15.01.2024, actul aditional care prevede prelungirea contractului de…

- Everton a fost din nou acuzata de incalcarea fair-play-ului financiar, iar vanzarea clubului e in real pericol, e foarte aproape sa cada. Compania americana 777 Partners a negociat cu Moshiri, acționarul lui Everton, preluarea clubului alb-albastru. Doar ca, dupa ultimele acuzații, americanii nu ar…

- Tinmar Energy, compania lui Augustin Oancea, omul de afaceri despre care ANAF susține ca a facut afaceri cu firme-paravan, a obținut doua contracte uriașe pe final de an. Tinmar Energy, compania lui Augustin Oancea, continua sa primeasca contracte de la instituțiile și firmele statului, iar ultimele…

- Grupurile de hackeri asociate cu Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) au reușit sa fure cel puțin 600 de milioane de dolari in criptomonede, in decursul anului 2023. Suma care a ajuns in posesia hackerilor este cu 30% mai mica fața de cea pe care au pus mana in urma cu un an, fiind vorba de…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" Constanta si Tinmar Energy au incheiat un contract de 22.463.800 de lei, echivalentul a 4,5 milioane de euro, in cadrul unei licitatii deschise Obiectul achizitiei consta in furnizarea unei cantitati de 34.000 MWh, pe o perioada de 6 luni 01.01.2024…

- Grupul TeraPlast achiziționeaza producatorul de țevi Palplast din Republica Moldova. Prețul tranzacției este de 1,8 milioane de euro, din care un milion de euro este aport al TeraPlast la capitalul Palplast Moldova și 800.000 de euro se vor plati catre acționariatul existent. TeraPlast vrea sa iși intareasca…