- Tanarul in varsta de 25 de ani din judetul Suceava impuscat de politistii din Botosani in timpul unei urmariri in trafic a ramas fara un rinichi, iar medicii au fost nevoiti sa extirpe si o bucata din colon, atinsa de glont. Medicii au scos din corpul barbatului doua gloante, informeaza News.ro.

- Un tanar, de 25 de ani, din Suceava, a fost ranit, azi noapte, dupa ce a fost impuscat de politistii care il urmareau in județul Botoșani. Șoferul a refuzat sa opreasca la un control de rutina, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Politistii au vrut sa opreasca masina condusa…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- Polițiștii de la Gura Humorului au continuat cercetarile in cazul unei sesizari din data de 2 aprilie, cand activistul de mediu Danuț Ghinghiloschi a sesizat ca are suspiciuni privind legalitatea unui autotren care transporta material lemnos.Vehiculul greu se deplasa pe direcția Suceava – ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cautarile au continuat pe tot parcursul noptii de duminica, iar in cursul diminetii de luni echipelor de cautare s-ar alaturat forte de ordine din cadrul Inspectoratelor Judetene de Jandarmi (IJJ) Suceava si Bacau."Politistii,…

- Langa noi: Cursa nebuna, cu focuri de arma, pe urmele unui șofer de ocazie. Teribilistul din Suceava, prins in afara orașului Urmarire ca in filme incheiata cu focuri de arma in Suceava. Un tanar de 21 de ani, care nu avea permis de conducere, a pus pe jar atat autoritatile, cat si pe ceilalti participanti…