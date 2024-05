Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost impuscat in picior, dupa ce ar fi amenintat cu un topor politistii care incercau sa-l imobilizeze in urma unui conflict anterior cu sora sa, a informat, vineri, Politia Capitalei. Potrivit unui comunicat al DGPMB, joi, politistii Directiei Generale de Politie…

- Scene incredibile in București! Polițiștii au impușcat un barbat care a refuzat sa se predea dupa ce și-a amenințat sora cu un cuțit. La data de 2 mai 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 4 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 22.30, prin sistem 112, cu…

- Polițiștii bucureșteni au reușit sa-l prinda pe barbatul de 53 de ani care a furat de mai multe ori din autoturismele de lux ale clienților care mergeau la cluburile și restaurantelor exclusiviste din Nordul Capitalei. Hoțul a fost trimis in arest preventiv timp de 30 de zile, alaturi de ajutorul lui,…

- Doua femei si un barbat au fost transportati la spital, miercuri, dupa ce barbatul s-a incendiat impreuna cu fosta concubina, iar mama acesteia a suferit arsuri in timp ce incerca sa stinga focul. „La data de 14 februarie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti –…

- Un tanar medic neurolog, baut, drogat cu benzodiazepine și cu o maceta, a intrat in doua randuri intr-o cafenea, unde a taiat cablul de internet și un senzor de iluminat, dupa care a incercat sa-i dea foc. Totul a fost surprins pe camerele de supraveghere. ” La data de 11 februarie 2024, politisti din…

- "La data de 5 februarie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 18 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 10.00, prin sistem 112, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 5, un barbat este amenințat de catre fiul sau, cu un obiect taietor-ințepator,…

