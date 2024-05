Cât să fii de prost să faci așa ceva? La data de 10 mai a.c., in jurul orei 08.15, in localitatea Romanași, polițiștii Postului de Poliție Romanași au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, din localitatea Hida, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul condus de barbatul de 30 de ani este neinmatriculat, iar placuțele cu numar de inmatriculare montate pe acesta sunt atribuite unui alt autoturism. De asemenea, s-a constatat faptul ca barbatul in cauza nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii au intocmit in cauza dosar penal,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 mai a.c., in jurul orei 08.15, in localitatea Romanași, polițiștii Postului de Poliție Romanași au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, din localitatea Hida, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul condus de barbatul…

- In data de 10 mai, in jurul orei 8, in localitatea Romanași, polițiștii Postului de Poliție din localitate au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, din localitatea Hida, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul este neinmatriculat,…

- La data de 2 mai a.c., in urma activitaților investigativ-operative desfașurate, polițiștii Postului de Poliție Balan au identificat și cercetat un tanar de 18 ani, din localitatea Balan, județul Salaj. Din cercetari a reieșit ca, in cursul lunii februarie a.c., tanarul in cauza ar fi patruns in incinta…

- Duminica, 21 aprilie, in Zalau, polițiștii au depistat in trafic un barbat in varsta de 62 de ani, din oraș, in timp ce conducea un autoturism, mașina despre care ulterior s-a stabilit este neinmatriculat, iar placuțele cu numar de inmatriculare montate pe acesta sunt ale altei mașini. In cauza a fost…

- Miercuri, 10 aprilie a.c., la ora 16.30, pe Bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalau, polițiștii Biroului Rutier au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un barbat de 45 de ani, din localitatea Medișa, județul Satu Mare. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca barbatul…

- Cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Vineri, 15 martie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Postului de Poliție Sanmihaiu Almașului au identificat și cercetat un tanar de 18 ani, din localitatea Dragu, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetarile…

- La data de 13 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Benesat au fost sesizați de catre o femeie din comuna Benesat cu privire la faptul ca, la data de 9 martie a.c., o persoana necunoscuta ar fi abandonat doi caței pe malul unei vai din localitate. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- La data de 6 martie a.c., la ora 12.31, polițiștii Formațiunii Rutiere din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați in urma unui apel 112 cu privire la faptul ca, intre localitațile salajene Șimleu Silvaniei și Nușfalau, s-a produs un accident rutier. Polițiștii rutieri s-au deplasat…