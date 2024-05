Noua modă din trafic: fără permis și cu mașina neînmatriculată In data de 10 mai, in jurul orei 8, in localitatea Romanași, polițiștii Postului de Poliție din localitate au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, din localitatea Hida, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul este neinmatriculat, iar placuțele cu numar de inmatriculare montate pe acesta sunt ale unui alt autoturism. De asemenea, s-a constatat faptul ca barbatul in cauza nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul… Articolul Noua moda din… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

