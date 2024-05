Europa sub privirea necruțătoare a unui artist: Semnele progresismului și ale războiului Romania traieste intr-un simulacru democratic – observat de altfel si in alte tari – un stat hibrid in care presedintele trebuie sa fie ales si acceptat pentru a raspunde criteriilor impuse de partenerul strategic. Ceea ce urmareste U.E. este o forma de neo-colonialism supranational printr-un transfer de suveranitate a natiunilor; insa adevarata Europa apartine natiunilor. U.E. nu este un stat, deci suveranitatea europeana nu exista. Chiar si Franta, o tara fondatoare, a respins in 2005 la referendum « O Europa suverana ». Astazi, presedintele Macron este purtatorul stindardului federalist, ceea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

